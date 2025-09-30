Element 280 (ELMNT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Element 280 (ELMNT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 20:21:23 (UTC+8)
USD

Element 280 (ELMNT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Element 280 (ELMNT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 97.02K
$ 97.02K
Celková ponuka:
$ 3.31T
$ 3.31T
Počet coinov v obehu:
$ 3.31T
$ 3.31T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 97.02K
$ 97.02K
Historické maximum:
$ 0.00000832
$ 0.00000832
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

Element 280 (ELMNT) informácie

Element 280 (AKA E280) is an NFT collection and token aimed to be a one stop shop for Titanx users. Not sure which projects to participate in? Don't have time to read every single whitepaper? Press the easy button! By holding the ELMNT token or NFT, it is like owning a piece of every project in the ecosystem.

Element 280 (ELMNT) is an erc20 token bonded with all of the Titanx ecosystem tokens through LP's. ELMNT/DRAGONX, ELMNT/HLX, ELMNT/HYPER, etc. By being bonded with all of the ecosystem, the market value of ELMT is a leverage play of all ecosystem tokens combined (including TITANX itself).

Oficiálna webová stránka:
https://element280.win/
Biela kniha:
https://docs.helios-hlx.win/element280

Element 280 (ELMNT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Element 280 (ELMNT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ELMNT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ELMNT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ELMNT tokenomiku, preskúmajte cenu ELMNT tokenu naživo!

ELMNT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ELMNT asi smeruje? Naša ELMNT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

