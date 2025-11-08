BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Eggle Energy je 0.0304475USD. Trhová kapitalizácia ENG je 18,335,635USD. Sledujte aktualizácie cien ENG v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ENG

ENG informácie o cene

Čo je ENG

ENG biela kniha

ENG oficiálna webová stránka

ENG tokenomika

ENG predpoveď cien

Eggle Energy Logo

Eggle Energy Cena (ENG)

Nezaradené

1 ENG na USD aktuálnu cenu:

$0.03110567
+4.90%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
Eggle Energy (ENG) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:29:26 (UTC+8)

Dnešná cena Eggle Energy

Aktuálna dnešná cena Eggle Energy (ENG) je $ 0.0304475, s 2.69% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ENG na USD konverzný kurz je $ 0.0304475 za ENG.

Eggle Energy sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 18,335,635, pričom počet coinov v obehu je 602.20M ENG. Počas posledných 24 hodín sa ENGobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0281647 (low) do $ 0.03113044 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.04452341, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.02724465.

V krátkodobom vývoji sa ENG zmenilo o -1.30% za poslednú hodinu a o -12.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Eggle Energy (ENG) informácie o trhu

$ 18.34M
--
$ 21.23M
602.20M
697,204,996.2257041
Aktuálna trhová kapitalizácia Eggle Energy je $ 18.34M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ENG je 602.20M, pričom celková zásoba je 697204996.2257041. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 21.23M.

História cien Eggle Energy v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0281647
24 hod Low
$ 0.03113044
24 hod High

$ 0.0281647
$ 0.03113044
$ 0.04452341
$ 0.02724465
-1.30%

+2.69%

-12.94%

-12.94%

Eggle Energy (ENG) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Eggle Energy na USDpohybovala na $ +0.00079631.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Eggle Energy na USD pohybovala na $ -0.0074631176.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Eggle Energy na USD pohybovala na $ -0.0054840636.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Eggle Energy na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00079631+2.69%
30 dní$ -0.0074631176-24.51%
60 dní$ -0.0054840636-18.01%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Eggle Energy

Cenová predikcia Eggle Energy (ENG) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ENG v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Eggle Energy (ENG) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Eggle Energy mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Eggle Energy v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ENG cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Eggle Energy Cenové predikcie.

Čo je Eggle Energy (ENG)

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Eggle Energy

Akú hodnotu bude mať 1 Eggle Energy v roku 2030?
Ak by hodnota Eggle Energy rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Eggle Energy podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Eggle Energy (ENG) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Eggle Energy

