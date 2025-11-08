Eggle Energy Cena (ENG)
Aktuálna dnešná cena Eggle Energy (ENG) je $ 0.0304475, s 2.69% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ENG na USD konverzný kurz je $ 0.0304475 za ENG.
Eggle Energy sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 18,335,635, pričom počet coinov v obehu je 602.20M ENG. Počas posledných 24 hodín sa ENGobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0281647 (low) do $ 0.03113044 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.04452341, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.02724465.
V krátkodobom vývoji sa ENG zmenilo o -1.30% za poslednú hodinu a o -12.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Eggle Energy je $ 18.34M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ENG je 602.20M, pričom celková zásoba je 697204996.2257041. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 21.23M.
-1.30%
+2.69%
-12.94%
-12.94%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Eggle Energy na USDpohybovala na $ +0.00079631.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Eggle Energy na USD pohybovala na $ -0.0074631176.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Eggle Energy na USD pohybovala na $ -0.0054840636.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Eggle Energy na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.00079631
|+2.69%
|30 dní
|$ -0.0074631176
|-24.51%
|60 dní
|$ -0.0054840636
|-18.01%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Eggle Energy mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.
This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.
Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.
