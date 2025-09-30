ECOVITA (ECOVITA) tokenomika
ECOVITA (ECOVITA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ECOVITA (ECOVITA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
ECOVITA (ECOVITA) informácie
As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives.
🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits.
Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions.
[ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact.
[ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance.
[ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives.
Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact.
[ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards.
[ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth.
By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy.
The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives.
ECOVITA (ECOVITA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky ECOVITA (ECOVITA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ECOVITA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ECOVITA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ECOVITA tokenomiku, preskúmajte cenu ECOVITA tokenu naživo!
