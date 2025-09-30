Dyordotcom (DYOR) tokenomika

Dyordotcom (DYOR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Dyordotcom (DYOR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:42:21 (UTC+8)
USD

Dyordotcom (DYOR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Dyordotcom (DYOR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 735.65K
$ 735.65K
Celková ponuka:
$ 468.74M
$ 468.74M
Počet coinov v obehu:
$ 468.74M
$ 468.74M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 735.65K
$ 735.65K
Historické maximum:
$ 0.02001748
$ 0.02001748
Historické minimum:
$ 0.00146334
$ 0.00146334
Aktuálna cena:
$ 0.00156942
$ 0.00156942

Dyordotcom (DYOR) informácie

Your go-to platform for real-time crypto insights, charts, and trading! Providing traders with transparency and control in Web3.

All the Digital Tools for Your Crypto Project in One Place DYOR brings everything you need to manage, grow, and scale your crypto project into one seamless platform. Whether you're launching a new token, managing a thriving community, or building long-term strategies, we’ve got you covered. Our dashboard integrates essential tools for transparency, marketing, analytics, and security, all in one user-friendly interface..

  • Powerful capabilities in a streamlined UX
  • Transparent pricing
  • Proprietary software
  • Responsive customer service
  • Next Gen trading features
Oficiálna webová stránka:
https://dyor.com

Dyordotcom (DYOR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Dyordotcom (DYOR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DYOR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DYOR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DYOR tokenomiku, preskúmajte cenu DYOR tokenu naživo!

DYOR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DYOR asi smeruje? Naša DYOR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov