Dynamic Crypto Index (DCI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Dynamic Crypto Index (DCI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:42:12 (UTC+8)
Dynamic Crypto Index (DCI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Dynamic Crypto Index (DCI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.62M
Celková ponuka:
$ 150.00
Počet coinov v obehu:
$ 150.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.62M
Historické maximum:
$ 18,373.68
Historické minimum:
$ 7,178.43
Aktuálna cena:
$ 10,772.76
Dynamic Crypto Index (DCI) informácie

DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.

Oficiálna webová stránka:
https://dcindex.io/
Biela kniha:
https://dcindex.io/whitepaper

Dynamic Crypto Index (DCI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Dynamic Crypto Index (DCI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DCI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DCI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DCI tokenomiku, preskúmajte cenu DCI tokenu naživo!

DCI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DCI asi smeruje? Naša DCI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

