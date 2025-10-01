DWOG THE DOG (DWOG) tokenomika

DWOG THE DOG (DWOG) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o DWOG THE DOG (DWOG) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 02:30:51 (UTC+8)
USD

DWOG THE DOG (DWOG) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DWOG THE DOG (DWOG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 9.19K
$ 9.19K$ 9.19K
Celková ponuka:
$ 989.11M
$ 989.11M$ 989.11M
Počet coinov v obehu:
$ 989.11M
$ 989.11M$ 989.11M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 9.19K
$ 9.19K$ 9.19K
Historické maximum:
$ 0.0002906
$ 0.0002906$ 0.0002906
Historické minimum:
$ 0.00000504
$ 0.00000504$ 0.00000504
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0$ 0

DWOG THE DOG (DWOG) informácie

just lil dwog in a big world of dogs - this is a CTO supported by IcedBrain, one of the best web3 artists in the space

$DWOG is an adorable yet savvy dog, known for being the ultimate companion to degens. With a keen sense for sniffing out profits, $DWOG is always by your side, leading the way through the wild world of crypto.

$DWOG Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers.

Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DWOG is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way.

Oficiálna webová stránka:
https://dwogonsol.com/

DWOG THE DOG (DWOG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DWOG THE DOG (DWOG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DWOG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DWOG tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DWOG tokenomiku, preskúmajte cenu DWOG tokenu naživo!

DWOG cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DWOG asi smeruje? Naša DWOG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov