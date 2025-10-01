DWOG THE DOG (DWOG) tokenomika
DWOG THE DOG (DWOG) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DWOG THE DOG (DWOG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
DWOG THE DOG (DWOG) informácie
just lil dwog in a big world of dogs - this is a CTO supported by IcedBrain, one of the best web3 artists in the space
$DWOG is an adorable yet savvy dog, known for being the ultimate companion to degens. With a keen sense for sniffing out profits, $DWOG is always by your side, leading the way through the wild world of crypto.
$DWOG Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers.
Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DWOG is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way.
DWOG THE DOG (DWOG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky DWOG THE DOG (DWOG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DWOG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DWOG tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DWOG tokenomiku, preskúmajte cenu DWOG tokenu naživo!
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov