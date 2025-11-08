BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena DRESSdio je 0.01496407USD. Trhová kapitalizácia DRESS je 5,274,380USD. Sledujte aktualizácie cien DRESS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena DRESSdio je 0.01496407USD. Trhová kapitalizácia DRESS je 5,274,380USD. Sledujte aktualizácie cien DRESS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o DRESS

DRESS informácie o cene

Čo je DRESS

DRESS biela kniha

DRESS oficiálna webová stránka

DRESS tokenomika

DRESS predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

DRESSdio Logo

DRESSdio Cena (DRESS)

Nezaradené

1 DRESS na USD aktuálnu cenu:

$0.01496407
$0.01496407$0.01496407
-0.10%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
DRESSdio (DRESS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:28:53 (UTC+8)

Dnešná cena DRESSdio

Aktuálna dnešná cena DRESSdio (DRESS) je $ 0.01496407, s 0.01% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DRESS na USD konverzný kurz je $ 0.01496407 za DRESS.

DRESSdio sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5,274,380, pričom počet coinov v obehu je 352.68M DRESS. Počas posledných 24 hodín sa DRESSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01468006 (low) do $ 0.01509209 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.152477, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.01468006.

V krátkodobom vývoji sa DRESS zmenilo o -0.20% za poslednú hodinu a o -63.66% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

DRESSdio (DRESS) informácie o trhu

$ 5.27M
$ 5.27M$ 5.27M

--
----

$ 29.91M
$ 29.91M$ 29.91M

352.68M
352.68M 352.68M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia DRESSdio je $ 5.27M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu DRESS je 352.68M, pričom celková zásoba je 2000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 29.91M.

História cien DRESSdio v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01468006
$ 0.01468006$ 0.01468006
24 hod Low
$ 0.01509209
$ 0.01509209$ 0.01509209
24 hod High

$ 0.01468006
$ 0.01468006$ 0.01468006

$ 0.01509209
$ 0.01509209$ 0.01509209

$ 0.152477
$ 0.152477$ 0.152477

$ 0.01468006
$ 0.01468006$ 0.01468006

-0.20%

+0.01%

-63.66%

-63.66%

DRESSdio (DRESS) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z DRESSdio na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny DRESSdio na USD pohybovala na $ -0.0128375484.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny DRESSdio na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny DRESSdio na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+0.01%
30 dní$ -0.0128375484-85.78%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre DRESSdio

Cenová predikcia DRESSdio (DRESS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DRESS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DRESSdio (DRESS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena DRESSdio mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne DRESSdio v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DRESS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na DRESSdio Cenové predikcie.

Čo je DRESSdio (DRESS)

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o DRESSdio

Akú hodnotu bude mať 1 DRESSdio v roku 2030?
Ak by hodnota DRESSdio rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do DRESSdio podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:28:53 (UTC+8)

DRESSdio (DRESS) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o DRESSdio

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.31
$22.31$22.31

+123.10%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006760
$0.00006760$0.00006760

+1,252.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009728
$0.009728$0.009728

+143.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012602
$0.000012602$0.000012602

+110.03%

Humanity

Humanity

H

$0.24057
$0.24057$0.24057

+69.15%

Flux

Flux

FLUX

$0.18218
$0.18218$0.18218

+66.63%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.