DREAM by Virtuals (DREAM) tokenomika
DREAM by Virtuals (DREAM) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DREAM by Virtuals (DREAM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
DREAM by Virtuals (DREAM) informácie
DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM).
DREAM by Virtuals (DREAM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky DREAM by Virtuals (DREAM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DREAM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DREAM tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DREAM tokenomiku, preskúmajte cenu DREAM tokenu naživo!
DREAM cenová predikcia
Chcete vedieť, kam DREAM asi smeruje? Naša DREAM stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov