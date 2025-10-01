Drago (DRAGO) tokenomika
Drago (DRAGO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Drago (DRAGO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Drago (DRAGO) informácie
$DRAGO is a revolutionary cryptocurrency dedicated to commemorating the auspicious Year of the $Dragon in 2024. Inspired by the rich symbolism and cultural significance associated with this mythical creature, $DRAGO aims to captivate the global crypto community with its unique features and potential for growth. Total Supply: 10,000,000 $DRAGO
Embracing the spirit of the Dragon, $DRAGO 2024 offers investors and enthusiasts an opportunity to ride the wave of prosperity and good fortune. This cryptocurrency embodies the dragon's attributes of power, strength, and wisdom, fostering a sense of resilience and determination within its community.
Built on Solana network, $DRAGO guarantees rapid transaction speeds with low fees, transparency and immutability, ensuring that each transaction is securely recorded and verified.
Furthermore, $DRAGO is committed to fostering a vibrant and inclusive community, encouraging collaboration and knowledge-sharing among its members. Regular updates, educational resources, and community-driven initiatives ensure that every participant has the opportunity to engage and contribute to the growth of $DRAGO in 2024.
By combining the allure of the Year of the Dragon with the cutting-edge world of cryptocurrency, $DRAGO presents a unique investment opportunity for those seeking to align themselves with the spirit of prosperity and fortune. Join the $DRAGO community today and embrace the power of the Dragon in the world of cryptocurrency.
Lp is burnt, in january we’ll list on MEXC + BITMART
Drago (DRAGO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Drago (DRAGO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DRAGO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DRAGO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DRAGO tokenomiku, preskúmajte cenu DRAGO tokenu naživo!
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
