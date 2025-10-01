Draft (DRAFT) tokenomika
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Draft (DRAFT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Draft (DRAFT) informácie
Draft fun: The Future of Fantasy Sports - We’re Bringing DFS to Web3!
Draft fun is transforming daily fantasy sports (DFS) by bringing it to Web3. It’s simple: predict whether your favorite players will do more or less than their projected stats—like Joe Burrow throwing for over 300 yards or Messi scoring a goal—and win up to 100x your entry fee. With fast cashouts, a wide variety of sports (NFL, NBA, soccer, and more), and a community-driven approach, Draft fun makes sports betting fun, easy, and rewarding.
Built on blockchain, it combines the excitement of DFS with the transparency and innovation of Web3. Whether you’re a die-hard fan or just love the thrill of the game, Draft fun is where sports, tech, and big wins come together. Welcome to the future of fantasy sports.
Draft (DRAFT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Draft (DRAFT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DRAFT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DRAFT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DRAFT tokenomiku, preskúmajte cenu DRAFT tokenu naživo!
