DOTZ (DOTZ) tokenomika
DOTZ (DOTZ) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DOTZ (DOTZ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
DOTZ (DOTZ) informácie
We are more than just a meme coin! Our vision is to support local mom-and-pop shops and small businesses without any upfront costs by leveraging our Dotz coin. By partnering with these local businesses, we will offer discounts to Dotz coin holders, creating a mutually beneficial situation for both consumers and business owners. Dotz Coin removes the need for up-front advertising expenses, enabling companies to advertise their goods and services without worrying about money
DOTZ (DOTZ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky DOTZ (DOTZ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DOTZ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DOTZ tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DOTZ tokenomiku, preskúmajte cenu DOTZ tokenu naživo!
