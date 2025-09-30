DOOMER (DOOMER) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o DOOMER (DOOMER) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:00:10 (UTC+8)
USD

DOOMER (DOOMER) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DOOMER (DOOMER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 279.41K
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 853.81M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 327.25K
Historické maximum:
$ 0.00251701
Historické minimum:
$ 0.00008743
Aktuálna cena:
$ 0.0003272
DOOMER (DOOMER) informácie

Doomer is a variation of the Wojak character that is typically characterized as an early 20's male who suffers from depression and has a bleak outlook on the world, in contrast to the 30 Year-Old Boomer. The character is often discussed on various 4chan boards in the context of mental health, drug addiction, economic strife.

Oficiálna webová stránka:
https://doomercto.xyz/

DOOMER (DOOMER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DOOMER (DOOMER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DOOMER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DOOMER tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DOOMER tokenomiku, preskúmajte cenu DOOMER tokenu naživo!

DOOMER cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DOOMER asi smeruje? Naša DOOMER stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

