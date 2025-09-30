Donald Toad Coin (DTC) tokenomika
Donald Toad Coin (DTC) tokenomika a analýza cien
Donald Toad Coin (DTC) informácie
Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰
Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time.
Donald Toad Coin (DTC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Donald Toad Coin (DTC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DTC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DTC tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DTC tokenomiku, preskúmajte cenu DTC tokenu naživo!
