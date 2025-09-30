DOM (DOM) tokenomika
DOM (DOM) tokenomika a analýza cien
The DOMS project, backed by the $DOM token, is a Web3-focused initiative created by Domino, a pioneering music artist in the blockchain space. DOMS combines unique NFT-based profile pictures (PFPs), music, and art to build an engaging community focused on creativity, connection, and humanitarian values. Each DOM NFT features hand-drawn traits and is supported by exclusive music content, creating a unique digital collectible with cultural and artistic value. The $DOM token serves as the primary utility token within the DOMS ecosystem, allowing holders to access various perks, experiences, and community-driven rewards.
DOM (DOM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky DOM (DOM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DOM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DOM tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DOM tokenomiku, preskúmajte cenu DOM tokenu naživo!
