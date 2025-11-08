Dollar Cost Average Cena (DCA)
Aktuálna dnešná cena Dollar Cost Average (DCA) je --, s 5.19% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DCA na USD konverzný kurz je -- za DCA.
Dollar Cost Average sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 503,493, pričom počet coinov v obehu je 999.99M DCA. Počas posledných 24 hodín sa DCAobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00301457, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa DCA zmenilo o -1.08% za poslednú hodinu a o -34.91% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Dollar Cost Average je $ 503.49K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu DCA je 999.99M, pričom celková zásoba je 999990928.270062. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 503.49K.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Dollar Cost Average na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Dollar Cost Average na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Dollar Cost Average na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Dollar Cost Average na USD pohybovala na $ 0.
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
