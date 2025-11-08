BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Dollar Cost Average je 0USD. Trhová kapitalizácia DCA je 503,493USD. Sledujte aktualizácie cien DCA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o DCA

DCA informácie o cene

Čo je DCA

DCA oficiálna webová stránka

DCA tokenomika

DCA predpoveď cien

Dollar Cost Average Logo

Dollar Cost Average Cena (DCA)

Nezaradené

$0.0005035
+5.10%1D
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
Dollar Cost Average (DCA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:28:22 (UTC+8)

Dnešná cena Dollar Cost Average

Aktuálna dnešná cena Dollar Cost Average (DCA) je --, s 5.19% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DCA na USD konverzný kurz je -- za DCA.

Dollar Cost Average sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 503,493, pričom počet coinov v obehu je 999.99M DCA. Počas posledných 24 hodín sa DCAobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00301457, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa DCA zmenilo o -1.08% za poslednú hodinu a o -34.91% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Dollar Cost Average (DCA) informácie o trhu

$ 503.49K
--
$ 503.49K
999.99M
999,990,928.270062
Aktuálna trhová kapitalizácia Dollar Cost Average je $ 503.49K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu DCA je 999.99M, pričom celková zásoba je 999990928.270062. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 503.49K.

História cien Dollar Cost Average v USD

$ 0
24 hod Low
$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0
$ 0.00301457
$ 0
-1.08%

+5.19%

-34.91%

-34.91%

Dollar Cost Average (DCA) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Dollar Cost Average na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Dollar Cost Average na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Dollar Cost Average na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Dollar Cost Average na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+5.19%
30 dní$ 0-57.86%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Dollar Cost Average

Cenová predikcia Dollar Cost Average (DCA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DCA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Dollar Cost Average (DCA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Dollar Cost Average mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Dollar Cost Average v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DCA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Dollar Cost Average Cenové predikcie.

Čo je Dollar Cost Average (DCA)

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

Dollar Cost Average (DCA) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Dollar Cost Average

Akú hodnotu bude mať 1 Dollar Cost Average v roku 2030?
Ak by hodnota Dollar Cost Average rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Dollar Cost Average podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Dollar Cost Average (DCA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Dollar Cost Average

