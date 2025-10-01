dogwithSHDZ (SHDZ) tokenomika
dogwithSHDZ (SHDZ) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre dogwithSHDZ (SHDZ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
dogwithSHDZ (SHDZ) informácie
$SHDZ (Dog with SHDZ) is a fun and community-driven memecoin centered around a dog mascot wearing sunglasses. The project aims to blend humor, creativity, and the spirit of crypto culture, offering a token that goes beyond typical memecoins. With its fair launch on Pump.fun, $SHDZ ensures transparency and equal opportunity for all participants. The token is designed to create a vibrant, engaged community that shares a love for memes, lightheartedness, and the festive side of crypto.
While the project celebrates inclusivity and fun, $SHDZ is also exploring future utility and expanding its presence through strategic partnerships, listings, and community-driven initiatives. The mascot’s love for Christmas vibes adds a unique, seasonal twist to the brand, further distinguishing $SHDZ in the memecoin landscape.
dogwithSHDZ (SHDZ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky dogwithSHDZ (SHDZ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SHDZ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SHDZ tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SHDZ tokenomiku, preskúmajte cenu SHDZ tokenu naživo!
