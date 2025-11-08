Aktuálna dnešná cena DogKing On XLayer je 0USD. Trhová kapitalizácia DOGKING je 11,870.48USD. Sledujte aktualizácie cien DOGKING v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena DogKing On XLayer je 0USD. Trhová kapitalizácia DOGKING je 11,870.48USD. Sledujte aktualizácie cien DOGKING v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena DogKing On XLayer (DOGKING) je --, s 9.49% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DOGKING na USD konverzný kurz je -- za DOGKING.
DogKing On XLayer sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 11,870.48, pričom počet coinov v obehu je 210.00B DOGKING. Počas posledných 24 hodín sa DOGKINGobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa DOGKING zmenilo o -0.43% za poslednú hodinu a o -9.47% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
DogKing On XLayer (DOGKING) informácie o trhu
Aktuálna trhová kapitalizácia DogKing On XLayer je $ 11.87K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu DOGKING je 210.00B, pričom celková zásoba je 210000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 11.87K.
História cien DogKing On XLayer v USD
DogKing On XLayer (DOGKING) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z DogKing On XLayer na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny DogKing On XLayer na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny DogKing On XLayer na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny DogKing On XLayer na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+9.49%
30 dní
$ 0
-62.51%
60 dní
$ 0
--
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre DogKing On XLayer
Cenová predikcia DogKing On XLayer (DOGKING) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DOGKING v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DogKing On XLayer (DOGKING) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena DogKing On XLayer mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne DogKing On XLayer v rokoch 2025 – 2026?
Čo je DogKing On XLayer (DOGKING)
DogKing is the ultimate meme revolution on OKX’s XLayer chain, blending the spirit of Doge culture with the power of cutting-edge blockchain tech. Born from the creativity of meme enthusiasts and crypto pioneers, DogKing has quickly grown into a global community movement centered on fun, inclusivity, and financial empowerment. With its bold personality and loyal following, DogKing isn’t just another meme token—it’s the crown jewel of the XLayer meme storm, uniting DOG lovers across chains and setting the stage for a new era of community-driven crypto culture.
DogKing is the ultimate meme revolution on OKX's XLayer chain, blending the spirit of Doge culture with the power of cutting-edge blockchain tech. Born from the creativity of meme enthusiasts and crypto pioneers, DogKing has quickly grown into a global community movement centered on fun, inclusivity, and financial empowerment. With its bold personality and loyal following, DogKing isn't just another meme token—it's the crown jewel of the XLayer meme storm, uniting DOG lovers across chains and setting the stage for a new era of community-driven crypto culture.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o DogKing On XLayer
Akú hodnotu bude mať 1 DogKing On XLayer v roku 2030?
Ak by hodnota DogKing On XLayer rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do DogKing On XLayer podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDogKing On XLayer?
Dnešná cena DogKing On XLayer je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je DogKing On XLayer stále dobrou investíciou?
DogKing On XLayer zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DOGKING, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s DogKing On XLayer?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo DogKing On XLayer v hodnote --.
Aká je aktuálna cena DogKing On XLayer?
Živá cena DOGKING sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu DogKing On XLayer vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DOGKING, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu DogKing On XLayer?
Cenu DOGKING ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre DOGKING na MEXC?
Zvýši sa cena DogKing On XLayer v tomto roku?
Cena DogKing On XLayer by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu DogKing On XLayer (DOGKING).
DogKing On XLayer (DOGKING) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
