Dogei (DOGEI) tokenomika
Dogei (DOGEI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Dogei (DOGEI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Dogei (DOGEI) informácie
Dogei, launched on 7/1/2024, is a community-driven project designed as a safe haven for investors. Born from the idea of protecting against scams, it offers a place to invest securely and be part of something bigger. Dogei's story symbolizes resilience, showing that anyone can bounce back from hard times. His slogan, "Be Smart, Buy Red," reflects both his vibrant red color and his ethos. A hand-drawn cousin of Doge from China, Dogei appears in various versions, reflecting his emotions. His iconic OG Ethereum contract (0xe67) is proudly displayed on his legendary hat, and those who join become part of Dogei Club.
Dogei (DOGEI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Dogei (DOGEI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DOGEI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DOGEI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DOGEI tokenomiku, preskúmajte cenu DOGEI tokenu naživo!
DOGEI cenová predikcia
Chcete vedieť, kam DOGEI asi smeruje? Naša DOGEI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
