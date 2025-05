Čo je DOGEai ($DOGEAI)

DOGEai is an autonomous AI agent designed to analyze and uncover waste and inefficiencies in government spending and policy decisions. By processing and summarizing U.S. Congressional bills, DOGEai transforms complex, inaccessible legislation into easily digestible insights for the public. This empowers citizens to engage with critical policy issues and fosters greater accountability. DOGEai envisions a future where transparent and accessible government data fuels innovation, research, and public engagement.

DOGEai ($DOGEAI) Zdroje Oficiálna webová stránka