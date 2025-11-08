Aktuálna dnešná cena Doge Baby je 0.04443743USD. Trhová kapitalizácia DOGE BABY je 13,331.23USD. Sledujte aktualizácie cien DOGE BABY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Doge Baby je 0.04443743USD. Trhová kapitalizácia DOGE BABY je 13,331.23USD. Sledujte aktualizácie cien DOGE BABY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Doge Baby (DOGE BABY) je $ 0.04443743, s 2.79% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DOGE BABY na USD konverzný kurz je $ 0.04443743 za DOGE BABY.
Doge Baby sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 13,331.23, pričom počet coinov v obehu je 300.00K DOGE BABY. Počas posledných 24 hodín sa DOGE BABYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.04433698 (low) do $ 0.04709221 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 25.64, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.03141263.
V krátkodobom vývoji sa DOGE BABY zmenilo o -0.18% za poslednú hodinu a o -15.29% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Doge Baby (DOGE BABY) informácie o trhu
$ 13.33K
$ 13.33K$ 13.33K
--
----
$ 13.33K
$ 13.33K$ 13.33K
300.00K
300.00K 300.00K
300,000.0
300,000.0 300,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Doge Baby je $ 13.33K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu DOGE BABY je 300.00K, pričom celková zásoba je 300000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 13.33K.
História cien Doge Baby v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.04433698
$ 0.04433698$ 0.04433698
24 hod Low
$ 0.04709221
$ 0.04709221$ 0.04709221
24 hod High
$ 0.04433698
$ 0.04433698$ 0.04433698
$ 0.04709221
$ 0.04709221$ 0.04709221
$ 25.64
$ 25.64$ 25.64
$ 0.03141263
$ 0.03141263$ 0.03141263
-0.18%
-2.78%
-15.29%
-15.29%
Doge Baby (DOGE BABY) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Doge Baby na USDpohybovala na $ -0.0012745641126127. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Doge Baby na USD pohybovala na $ -0.0436028550. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Doge Baby na USD pohybovala na $ -0.0435565112. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Doge Baby na USD pohybovala na $ -5.59866616796787.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0012745641126127
-2.78%
30 dní
$ -0.0436028550
-98.12%
60 dní
$ -0.0435565112
-98.01%
90 dní
$ -5.59866616796787
-99.21%
Cenové predikcie pre Doge Baby
Cenová predikcia Doge Baby (DOGE BABY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DOGE BABY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Doge Baby (DOGE BABY) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Doge Baby mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Doge Baby v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DOGE BABY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Doge Baby Cenové predikcie.
Čo je Doge Baby (DOGE BABY)
The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!
The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu's unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!
Ak by hodnota Doge Baby rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Doge Baby podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDoge Baby?
Dnešná cena Doge Baby je $ 0.04443743. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Doge Baby stále dobrou investíciou?
Doge Baby zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DOGE BABY, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Doge Baby?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Doge Baby v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Doge Baby?
Živá cena DOGE BABY sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Doge Baby vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DOGE BABY, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Doge Baby?
Cenu DOGE BABY ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,832.81
+3.00%
ETH
3,454.67
+4.76%
SOL
163.45
+5.17%
COAI
1.1471
+4.97%
USDC
1.0003
-0.02%
Zvýši sa cena Doge Baby v tomto roku?
Cena Doge Baby by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Doge Baby (DOGE BABY).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:31:39 (UTC+8)
Doge Baby (DOGE BABY) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.