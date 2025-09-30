Dogcoin (DCOIN) tokenomika
Dogcoin (DCOIN) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Dogcoin (DCOIN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Dogcoin (DCOIN) informácie
Dogcoin is not just another token; it’s a revolutionary, pure, and honest project in the crypto space. Fully decentralized and built on the Ethereum blockchain, Dogcoin is the crypto pet for everyone. With no presale, no team allocations, and the entire supply secured in liquidity, this is a true community-driven project. Dogcoin represents fairness, transparency, and opportunity. The friendly Dogcoin is here to bring joy and a once-in-a-lifetime, life-changing chance to be part of something monumental. How far can we go with the unstoppable power of a united community? Can Dogcoin reach the stratosphere and become one of the most iconic memecoins in crypto history? In a time of uncertainty in the crypto world, Dogcoin stands out as a beacon of hope and fun. It’s more than just a token; it’s a movement designed to bring people together and create massive potential for long-term success. Join this unique experiment and help us prove that the power of a passionate community knows no limits.
Dogcoin (DCOIN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Dogcoin (DCOIN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DCOIN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DCOIN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DCOIN tokenomiku, preskúmajte cenu DCOIN tokenu naživo!
DCOIN cenová predikcia
Chcete vedieť, kam DCOIN asi smeruje? Naša DCOIN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov