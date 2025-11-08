BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Dogami je 0.00037022USD. Trhová kapitalizácia DOGA je 286,907USD. Sledujte aktualizácie cien DOGA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Dogami Cena (DOGA)

1 DOGA na USD aktuálnu cenu:

$0.00037022
$0.00037022
+0.80%1D
USD
Dogami (DOGA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:31:32 (UTC+8)

Dnešná cena Dogami

Aktuálna dnešná cena Dogami (DOGA) je $ 0.00037022, s 0.90% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DOGA na USD konverzný kurz je $ 0.00037022 za DOGA.

Dogami sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 286,907, pričom počet coinov v obehu je 774.97M DOGA. Počas posledných 24 hodín sa DOGAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00036317 (low) do $ 0.0003743 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.413535, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00035101.

V krátkodobom vývoji sa DOGA zmenilo o +0.02% za poslednú hodinu a o -6.62% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Dogami (DOGA) informácie o trhu

$ 286.91K
$ 286.91K

--
--

$ 329.08K
$ 329.08K

774.97M
774.97M

888,888,888.0
888,888,888.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Dogami je $ 286.91K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu DOGA je 774.97M, pričom celková zásoba je 888888888.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 329.08K.

História cien Dogami v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00036317
$ 0.00036317
24 hod Low
$ 0.0003743
$ 0.0003743
24 hod High

$ 0.00036317
$ 0.00036317

$ 0.0003743
$ 0.0003743

$ 0.413535
$ 0.413535

$ 0.00035101
$ 0.00035101

+0.02%

+0.90%

-6.62%

-6.62%

Dogami (DOGA) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Dogami na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Dogami na USD pohybovala na $ -0.0001168483.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Dogami na USD pohybovala na $ -0.0001592559.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Dogami na USD pohybovala na $ -0.0002618051408951297.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+0.90%
30 dní$ -0.0001168483-31.56%
60 dní$ -0.0001592559-43.01%
90 dní$ -0.0002618051408951297-41.42%

Cenové predikcie pre Dogami

Cenová predikcia Dogami (DOGA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DOGA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Dogami (DOGA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Dogami mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Dogami v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DOGA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Dogami Cenové predikcie.

Čo je Dogami (DOGA)

Discover DOGAMÍ!

A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Dogami (DOGA) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Dogami

Akú hodnotu bude mať 1 Dogami v roku 2030?
Ak by hodnota Dogami rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Dogami podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:31:32 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.