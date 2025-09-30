DOGAI (DOGAI) tokenomika
DOGAI (DOGAI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DOGAI (DOGAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
DOGAI (DOGAI) informácie
DOGAI: The AI-Powered Memecoin That’s Pawsitively Revolutionary!
DOGAI is an exciting new memecoin on the Solana blockchain that combines the power of artificial intelligence with the fun and creativity of meme culture. Designed to bring a new level of engagement and accessibility to cryptocurrency, DOGAI is more than just a coin; it’s a community-driven project that brings AI-enhanced joy to the world of digital assets.
Our mission is to make cryptocurrency fun, accessible, and full of AI-enhanced belly rubs. Whether you're new to crypto or a seasoned trader, DOGAI offers a light-hearted yet innovative way to explore the digital economy. We believe that financial technology doesn’t have to be dry or intimidating, and DOGAI is here to prove that by blending cutting-edge AI with the universal appeal of memes.
DOGAI (DOGAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky DOGAI (DOGAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DOGAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DOGAI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
