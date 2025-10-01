Dog Picasso (MONKEY) tokenomika
Dog Picasso (MONKEY) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Dog Picasso (MONKEY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Dog Picasso (MONKEY) informácie
$MONKEY token is a unique and exciting cryptocurrency that represents a community-driven project inspired by the popular MONKEY SNS platform, which showcases a clever dog, often depicted holding a brush in its mouth and creating artwork. This token was launched through the innovative PumpFun platform, and is specifically designed to bring together dog lovers, art enthusiasts, and cryptocurrency supporters. MONKEY is more than just a token; it represents a brand with a fun and creative narrative, merging the world of NFTs, social media, and digital art. The project is led by its owner, Omar, who has been actively involved in promoting the token and expanding its reach within the community. As an engaging and community-focused initiative, $MONKEY aims to build a strong ecosystem for holders, where art and creativity are celebrated alongside cryptocurrency innovation
Dog Picasso (MONKEY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Dog Picasso (MONKEY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet MONKEY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu MONKEY tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili MONKEY tokenomiku, preskúmajte cenu MONKEY tokenu naživo!
MONKEY cenová predikcia
Chcete vedieť, kam MONKEY asi smeruje? Naša MONKEY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov