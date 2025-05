─îo je Dog Emoji On Solana (­čÉĽ)

Dog Emoji (­čÉĽ) is a community-driven dog-based memecoin on the Solana blockchain. Dog Emoji (­čÉĽ) was launched on October 28th, 2024 by an anonymous party, and has since been taken over and driven by the community. The Dog Emoji (­čÉĽ) community incorporates the emoji into memes as the core subject of content, as well as incorporating it into phrases such as "I've got that ­čÉĽ in me," and spamming the emoji en masse in threads on social media.

