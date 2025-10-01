Do Your Own Research (DYOR) tokenomika
A user-friendly app to help you start investing in DeFi & Web3 in seconds.
The world of Web3 & DeFi is full of opportunities for everyone to get on board the next high-valued venture at ground zero. But transitioning to Web3 is time-consuming, and it comes with a steep learning curve.
This is because the current landscape lacks investor-friendly tools for discovery, investment and decentralized portfolio management. This, together with the effort required to identify & filter out information that is legitimate and useful, makes Web3 a “high-risk” pursuit.
Dyor is designed to simplify the DeFi and Web3 investing process, so everybody can discover and invest in high-quality Web3 projects easily. Further, by connecting investors with each other, Dyor drives knowledge sharing, follow-trading and social investing, thus enabling new investors to transact comfortably in the space and make better investments.
Do Your Own Research (DYOR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Do Your Own Research (DYOR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DYOR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DYOR tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DYOR tokenomiku, preskúmajte cenu DYOR tokenu naživo!
