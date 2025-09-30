DNA (DNA) tokenomika
DNA (DNA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DNA (DNA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
DNA (DNA) informácie
🧬 DNA ($DNA) is the blueprint of life—and now, the foundation of a revolutionary meme coin! Bridging biology and blockchain, $DNA celebrates the essence of evolution and innovation. 🌍 With $DNA, we’re rewriting the crypto genome: transparent, decentralized, and unstoppable. From hodlers to innovators, this token unites a vibrant community driven by curiosity and creativity. 🧠 It’s not just a coin; it’s a movement to evolve the way we think about memes, money, and the molecular magic of life. 🔬
DNA (DNA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky DNA (DNA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DNA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DNA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DNA tokenomiku, preskúmajte cenu DNA tokenu naživo!
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
