Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications.
Districts (DSTRX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Districts (DSTRX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DSTRX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DSTRX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
DSTRX cenová predikcia
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
