DISCO Chicken (DISCO) tokenomika
DISCO Chicken (DISCO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DISCO Chicken (DISCO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
DISCO Chicken (DISCO) informácie
Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing’ to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY.
DISCO Chicken (DISCO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky DISCO Chicken (DISCO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DISCO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DISCO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DISCO tokenomiku, preskúmajte cenu DISCO tokenu naživo!
DISCO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam DISCO asi smeruje? Naša DISCO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
