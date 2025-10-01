DISCO Chicken (DISCO) tokenomika

Trhová kapitalizácia:
$ 18.91K
Celková ponuka:
$ 999.97M
Počet coinov v obehu:
$ 999.97M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 18.91K
Historické maximum:
$ 0.00211762
Historické minimum:
$ 0.00001201
Aktuálna cena:
$ 0
DISCO Chicken (DISCO) informácie

Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing’ to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY.

Oficiálna webová stránka:
https://www.discochicken.co

DISCO Chicken (DISCO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DISCO Chicken (DISCO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DISCO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DISCO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DISCO tokenomiku, preskúmajte cenu DISCO tokenu naživo!

