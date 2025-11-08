Diem Cena (DIEM)
Aktuálna dnešná cena Diem (DIEM) je $ 122.32, s 9.57% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DIEM na USD konverzný kurz je $ 122.32 za DIEM.
Diem sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3,871,926, pričom počet coinov v obehu je 31.70K DIEM. Počas posledných 24 hodín sa DIEMobchodovalo v rozmedzí od $ 110.06 (low) do $ 122.14 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 347.15, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 109.15.
V krátkodobom vývoji sa DIEM zmenilo o +1.61% za poslednú hodinu a o -9.49% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Diem je $ 3.87M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu DIEM je 31.70K, pričom celková zásoba je 31700.6177605906. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.87M.
+1.61%
+9.57%
-9.49%
-9.49%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Diem na USDpohybovala na $ +10.68.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Diem na USD pohybovala na $ -48.0266850800.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Diem na USD pohybovala na $ -42.2684221520.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Diem na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +10.68
|+9.57%
|30 dní
|$ -48.0266850800
|-39.26%
|60 dní
|$ -42.2684221520
|-34.55%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Diem mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities:
Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute
Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.