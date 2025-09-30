dextoro (DTR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o dextoro (DTR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:40:05 (UTC+8)
dextoro (DTR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre dextoro (DTR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 194.81K
Celková ponuka:
$ 998.12M
Počet coinov v obehu:
$ 998.12M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 194.81K
Historické maximum:
$ 0.00895442
Historické minimum:
$ 0.00010673
Aktuálna cena:
$ 0.00019549
dextoro (DTR) informácie

The Power Behind dextoro - The next-generation Solana memecoin trading app, designed for everyone.

$DTR is the utility and reward token that fuels the dextoro ecosystem - offering real, automated benefits to every trader, contributor, and believer. No staking, no games. Just hold and earn.

$DTR isn't just another reward token; it's a core layer of the dextoro app, built to align with the people who use it.

Oficiálna webová stránka:
https://www.dextoro.com/
Biela kniha:
https://www.dextoro.com/dtr

dextoro (DTR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky dextoro (DTR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DTR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DTR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DTR tokenomiku, preskúmajte cenu DTR tokenu naživo!

DTR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DTR asi smeruje? Naša DTR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

