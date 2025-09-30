DEV AI (DEVAI) tokenomika
DEV AI (DEVAI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DEV AI (DEVAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
DEV AI (DEVAI) informácie
AI-Powered Smart Contract Creation
Effortlessly generate optimized, blockchain-specific smart contracts and dApps with AI-powered code suggestions tailored to your project’s needs.
Seamless Blockchain Deployment
Deploy your dApps and smart contracts directly to multiple blockchains—no manual configurations or complex setups required.
Unlock the full potential of AI-powered blockchain development. From intelligent code generation to seamless deployment, everything you need is at your fingertips.
SLM-Powered Code Optimization Leverage 100+ Assisterr's Specialized Language Models trained on blockchain documentation to generate the most efficient and secure code.
Multi-Chain Compatibility Deploy smart contracts across Solana, Ethereum, BSC, Avalanche, and more — no additional configurations needed.
DEV AI (DEVAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky DEV AI (DEVAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DEVAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DEVAI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
