The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you’re familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day.
Desy Duk (DESY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Desy Duk (DESY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DESY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DESY tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DESY tokenomiku, preskúmajte cenu DESY tokenu naživo!
DESY cenová predikcia
Chcete vedieť, kam DESY asi smeruje? Naša DESY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
