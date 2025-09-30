Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomika

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Deq Staked AVAIL (STAVAIL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 18:58:28 (UTC+8)
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Deq Staked AVAIL (STAVAIL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 377.70K
$ 377.70K$ 377.70K
Celková ponuka:
$ 28.15M
$ 28.15M$ 28.15M
Počet coinov v obehu:
$ 28.15M
$ 28.15M$ 28.15M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 377.70K
$ 377.70K$ 377.70K
Historické maximum:
$ 0.186304
$ 0.186304$ 0.186304
Historické minimum:
$ 0.00424246
$ 0.00424246$ 0.00424246
Aktuálna cena:
$ 0.01341938
$ 0.01341938$ 0.01341938

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) informácie

Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.

Oficiálna webová stránka:
https://deq.fi

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Deq Staked AVAIL (STAVAIL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet STAVAIL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu STAVAIL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili STAVAIL tokenomiku, preskúmajte cenu STAVAIL tokenu naživo!

STAVAIL cenová predikcia

Chcete vedieť, kam STAVAIL asi smeruje? Naša STAVAIL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov