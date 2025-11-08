BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Deputy Dawgs je 0.00000418USD. Trhová kapitalizácia DDAWGS je 1,307,585USD. Sledujte aktualizácie cien DDAWGS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 DDAWGS na USD aktuálnu cenu:

Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií.
Dnešná cena Deputy Dawgs

Aktuálna dnešná cena Deputy Dawgs (DDAWGS) je $ 0.00000418, s 1.86% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DDAWGS na USD konverzný kurz je $ 0.00000418 za DDAWGS.

Deputy Dawgs sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,307,585, pričom počet coinov v obehu je 313.00B DDAWGS. Počas posledných 24 hodín sa DDAWGSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000041 (low) do $ 0.00000418 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00000667, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.0000041.

V krátkodobom vývoji sa DDAWGS zmenilo o +0.57% za poslednú hodinu a o -12.27% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Deputy Dawgs (DDAWGS) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia Deputy Dawgs je $ 1.31M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu DDAWGS je 313.00B, pričom celková zásoba je 313000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.31M.

História cien Deputy Dawgs v USD

+0.57%

+1.86%

-12.27%

-12.27%

Deputy Dawgs (DDAWGS) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Deputy Dawgs na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Deputy Dawgs na USD pohybovala na $ -0.0000012497.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Deputy Dawgs na USD pohybovala na $ -0.0000012249.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Deputy Dawgs na USD pohybovala na $ -0.00000172909364682744.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+1.86%
30 dní$ -0.0000012497-29.89%
60 dní$ -0.0000012249-29.30%
90 dní$ -0.00000172909364682744-29.26%

Cenové predikcie pre Deputy Dawgs

Cenová predikcia Deputy Dawgs (DDAWGS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DDAWGS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Deputy Dawgs (DDAWGS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Deputy Dawgs mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Deputy Dawgs v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DDAWGS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Deputy Dawgs Cenové predikcie.

Čo je Deputy Dawgs (DDAWGS)

Deputy Dawgs ($DDawgs) emerges as a vanguard in the Web3 gaming sphere, operating on the Ethereum network (ERC20) and pushing the boundaries of NFT gaming, AI integration, and enhanced security. This platform is a nexus where gaming enthusiasts, collectors, and tech-savvy individuals unite, exploring an ecosystem that blends the thrill of gaming with the innovation of blockchain technology. Our mission is to create an interactive, immersive gaming universe, bolstered by our native $DDawgs tokens and a variety of exclusive, evolving NFTs.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Deputy Dawgs (DDAWGS) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

