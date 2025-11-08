Aktuálna dnešná cena Dephaser JPY je 0.00646292USD. Trhová kapitalizácia JPYT je 162,425USD. Sledujte aktualizácie cien JPYT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Dephaser JPY je 0.00646292USD. Trhová kapitalizácia JPYT je 162,425USD. Sledujte aktualizácie cien JPYT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Dephaser JPY (JPYT) je $ 0.00646292, s 0.52% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny JPYT na USD konverzný kurz je $ 0.00646292 za JPYT.
Dephaser JPY sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 162,425, pričom počet coinov v obehu je 25.14M JPYT. Počas posledných 24 hodín sa JPYTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00641182 (low) do $ 0.00654388 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00682267, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00631154.
V krátkodobom vývoji sa JPYT zmenilo o -0.12% za poslednú hodinu a o +0.11% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Dephaser JPY (JPYT) informácie o trhu
$ 162.43K
--
$ 162.43K
25.14M
25,138,085.16154
Aktuálna trhová kapitalizácia Dephaser JPY je $ 162.43K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu JPYT je 25.14M, pričom celková zásoba je 25138085.16154. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 162.43K.
História cien Dephaser JPY v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00641182
24 hod Low
$ 0.00654388
24 hod High
$ 0.00641182
$ 0.00654388
$ 0.00682267
$ 0.00631154
-0.12%
-0.52%
+0.11%
+0.11%
Dephaser JPY (JPYT) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Dephaser JPY na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Dephaser JPY na USD pohybovala na $ -0.0000593968. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Dephaser JPY na USD pohybovala na $ -0.0001761358. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Dephaser JPY na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
-0.52%
30 dní
$ -0.0000593968
-0.91%
60 dní
$ -0.0001761358
-2.72%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Dephaser JPY
Cenová predikcia Dephaser JPY (JPYT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena JPYT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Dephaser JPY (JPYT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Dephaser JPY mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Dephaser JPY v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku JPYT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Dephaser JPY Cenové predikcie.
Čo je Dephaser JPY (JPYT)
DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Dephaser JPY
Akú hodnotu bude mať 1 Dephaser JPY v roku 2030?
Ak by hodnota Dephaser JPY rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Dephaser JPY podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDephaser JPY?
Dnešná cena Dephaser JPY je $ 0.00646292. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Dephaser JPY stále dobrou investíciou?
Dephaser JPY zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do JPYT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Dephaser JPY?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Dephaser JPY v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Dephaser JPY?
Živá cena JPYT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Dephaser JPY vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena JPYT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Dephaser JPY?
Cenu JPYT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,519.89
+2.69%
ETH
3,442.49
+4.39%
SOL
162.55
+4.59%
COAI
1.146
+4.87%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre JPYT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár JPYT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Dephaser JPY pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Dephaser JPY v tomto roku?
Cena Dephaser JPY by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Dephaser JPY (JPYT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:21:21 (UTC+8)
