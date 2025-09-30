Dentacoin (DCN) tokenomika
Dentacoin is an Ethereum-based blockchain platform regulated by smart contracts. The platform supports the dental community by building and creating solutions devoted to improving the quality of dental care worldwide. The blockchain gives Dentacoin the power to change the world for the better. Dentacoin develops the dental industry as well as creates market intelligence through a cryptocurrency reward system that inspires participation throughout the community.
Dentacoin is the first cryptocurrency that uses a decentralized review platform and transparently rewards patients and dentists who make contributions that benefit the community. The Dentacoin Foundation team strongly believes in building a future healthcare industry that will fall into the hands of the people, resulting in the disruption of the existing industries and the creation of new industries in the short and long term.
Dentacoin strives to create a dental industry community by rewarding people -who provide valuable contributions- with crypto currency. Through this reward system, the foundation will see a rise in a currency that will be able to reach a broad market, including a vast number of people who have yet to participate in any cryptocurrency economy.
According to Harvard Business Review: “To protect the blockchain vision from political pressure and regulatory interference, blockchain networks rely on a decentralized infrastructure that can't be controlled by any one person or group." The integration of blockchain and dentistry is an extraordinary concept; one that requires the creation of a community in which transparency and shared responsibility can take place.
Looking forward, Dentacoin expects the platform to drastically improve dental health and hygiene habits, thus improving the quality of life for individuals resulting in improved overall health and increased longevity.
Dentacoin (DCN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Dentacoin (DCN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DCN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DCN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DCN tokenomiku, preskúmajte cenu DCN tokenu naživo!
