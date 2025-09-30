Delta Exchange (DETO) tokenomika

Delta Exchange (DETO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Delta Exchange (DETO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Delta Exchange (DETO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Delta Exchange (DETO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 5.79M
Celková ponuka:
$ 500.00M
Počet coinov v obehu:
$ 96.42M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 30.01M
Historické maximum:
$ 0.629138
Historické minimum:
$ 0.00701012
Aktuálna cena:
$ 0.060021
Delta Exchange (DETO) informácie

Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences.

Salient features of DETO:

  1. Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta.
  2. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually.
  3. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools.
  4. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees.
  5. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO.
  6. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc.

Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more.

Oficiálna webová stránka:
https://www.delta.exchange/

Delta Exchange (DETO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Delta Exchange (DETO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DETO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DETO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DETO tokenomiku, preskúmajte cenu DETO tokenu naživo!

DETO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DETO asi smeruje? Naša DETO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

