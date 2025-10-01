DELAY (DELAY) tokenomika
$DELAY is a community-owned and governed token that embraces the fun side of roadmap delays.
Currently based on the Radix network, it aims to expand across multiple chains.
With a fixed supply and token burns integrated into every interaction and partnership, $DELAY is designed to be highly deflationary.
Its champion: DeLay, the pyromaniac sloth, always ready to light things up and make you see the bright side of delays.
DELAY (DELAY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky DELAY (DELAY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DELAY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DELAY tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
