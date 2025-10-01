Degent (DEGENT) tokenomika
Degent (DEGENT) informácie
Degent is an AI Agent application layer that combines real-time market data, AI-driven insights, and gamified features to empower web3 enthusiasts and traders. The platform offers live-streaming token prices, dynamic charts, prediction challenges, and market updates, creating an engaging and rewarding experience for its users. Degent's ecosystem is designed to provide cutting-edge tools and resources, including an advanced trading AI assistant and SocialFi campaigns, to foster deeper user interaction and market engagement. Built on the BNB Chain, Degent aims to bridge the gap between traditional trading platforms and the emerging possibilities of Web3, creating a vibrant community of degens globally.
Degent (DEGENT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Degent (DEGENT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DEGENT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DEGENT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
