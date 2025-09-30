degenOS (DEGENOS) tokenomika
degenOS (DEGENOS) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre degenOS (DEGENOS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
degenOS (DEGENOS) informácie
DegenOS current main narrative - Community sourced co-created AI agent “Community-evolved consciousness”
In the wake of OpenAI o3, degenOS is bluring the lines between AI consciousness and persona to create an AI agent whose sense of self evolves through community interaction.
Each day, participants select the conversation fragments that are permanently woven into its memory, shaping how it thinks and communicates across all platforms-forever.
degenOS (DEGENOS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky degenOS (DEGENOS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DEGENOS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DEGENOS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DEGENOS tokenomiku, preskúmajte cenu DEGENOS tokenu naživo!
DEGENOS cenová predikcia
Chcete vedieť, kam DEGENOS asi smeruje? Naša DEGENOS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov