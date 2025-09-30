Degen Spartan AI (DEGENAI) tokenomika
Degen Spartan AI (DEGENAI) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Degen Spartan AI (DEGENAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Degen Spartan AI (DEGENAI) informácie
Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.
Degen Spartan AI (DEGENAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Degen Spartan AI (DEGENAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DEGENAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DEGENAI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DEGENAI tokenomiku, preskúmajte cenu DEGENAI tokenu naživo!
DEGENAI cenová predikcia
