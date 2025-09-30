Degen Spartan AI (DEGENAI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Degen Spartan AI (DEGENAI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 16:22:24 (UTC+8)
USD

Degen Spartan AI (DEGENAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Degen Spartan AI (DEGENAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.03M
$ 2.03M
Celková ponuka:
$ 999.91M
$ 999.91M
Počet coinov v obehu:
$ 999.91M
$ 999.91M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.03M
$ 2.03M
Historické maximum:
$ 0.104815
$ 0.104815
Historické minimum:
$ 0.00153597
$ 0.00153597
Aktuálna cena:
$ 0.00202753
$ 0.00202753

Degen Spartan AI (DEGENAI) informácie

Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.

Oficiálna webová stránka:
https://ai16z.ai

Degen Spartan AI (DEGENAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Degen Spartan AI (DEGENAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DEGENAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DEGENAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DEGENAI tokenomiku, preskúmajte cenu DEGENAI tokenu naživo!

DEGENAI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DEGENAI asi smeruje? Naša DEGENAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

