DEGA (DEGA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o DEGA (DEGA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 21:36:37 (UTC+8)
USD

DEGA (DEGA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DEGA (DEGA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 192.07K
Celková ponuka:
$ 31.87B
Počet coinov v obehu:
$ 8.49B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 721.14K
Historické maximum:
$ 0.00103086
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
DEGA (DEGA) informácie

What Is DEGA?

DEGA is an innovative platform that simplifies blockchain game development through advanced Web3 tools. Designed to empower creators of all skill levels, DEGA provides the technology to build and monetize games with ease, enabling anyone to transform their ideas into reality.

DEGA's primary features include:

DEGA Realms: A no-code game builder powered by AI, offering pre-built assets and intuitive design templates for rapid game development.

DEGA Elements Collection: Fully-tradable ERC721 NFT tokens available across multiple blockchains, which yield $DEGA tokens that provide access to exclusive services and events within the DEGA Ecosystem.

DEGA Studio: An integrated development environment with pre-built components, utilizing the ONE API framework for seamless Web3 development.

Metachains: Elastic scaling solutions for handling peak transaction workloads or providing dedicated infrastructure for applications.

dAuth: Simplifies wallet creation and management, offering multi-factor authentication and key recovery services.

Oficiálna webová stránka:
http://dega.org/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1c-iyUMDtjZqnjhSx6MpvIfNDUFTHOnv5/view?usp=sharing

DEGA (DEGA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DEGA (DEGA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DEGA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DEGA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DEGA tokenomiku, preskúmajte cenu DEGA tokenu naživo!

DEGA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DEGA asi smeruje? Naša DEGA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

