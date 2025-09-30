DeFido (DEFIDO) tokenomika

DeFido (DEFIDO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o DeFido (DEFIDO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 21:36:21 (UTC+8)
USD

DeFido (DEFIDO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DeFido (DEFIDO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 113.44K
$ 113.44K
Celková ponuka:
$ 867.09M
$ 867.09M
Počet coinov v obehu:
$ 867.09M
$ 867.09M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 113.44K
$ 113.44K
Historické maximum:
$ 0.269335
$ 0.269335
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00013112
$ 0.00013112

DeFido (DEFIDO) informácie

DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain.

DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity.

We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won’t be realized until everyone can access it. That’s why we’re prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools.

Oficiálna webová stránka:
https://www.defido.io

DeFido (DEFIDO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DeFido (DEFIDO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DEFIDO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DEFIDO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DEFIDO tokenomiku, preskúmajte cenu DEFIDO tokenu naživo!

DEFIDO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DEFIDO asi smeruje? Naša DEFIDO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

