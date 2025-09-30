DeFi Growth Index (DGI) tokenomika

DeFi Growth Index (DGI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o DeFi Growth Index (DGI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 21:36:05 (UTC+8)
DeFi Growth Index (DGI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DeFi Growth Index (DGI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 175.69K
$ 175.69K
Celková ponuka:
$ 161.64K
$ 161.64K
Počet coinov v obehu:
$ 173.35K
$ 173.35K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 163.83K
$ 163.83K
Historické maximum:
$ 1.5
$ 1.5
Historické minimum:
$ 0.516838
$ 0.516838
Aktuálna cena:
$ 1.014
$ 1.014

DeFi Growth Index (DGI) informácie

The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Oficiálna webová stránka:
https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0x9a1741e151233a82cf69209a2f1bc7442b1fb29c/overview

DeFi Growth Index (DGI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DeFi Growth Index (DGI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DGI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DGI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DGI tokenomiku, preskúmajte cenu DGI tokenu naživo!

