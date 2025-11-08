DeFi Dollar Cena (USDFI)
Aktuálna dnešná cena DeFi Dollar (USDFI) je $ 0.997882, s 0.08% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny USDFI na USD konverzný kurz je $ 0.997882 za USDFI.
DeFi Dollar sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 388,545, pričom počet coinov v obehu je 389.37K USDFI. Počas posledných 24 hodín sa USDFIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.996613 (low) do $ 0.998756 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.006, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.982826.
V krátkodobom vývoji sa USDFI zmenilo o +0.01% za poslednú hodinu a o -0.08% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia DeFi Dollar je $ 388.55K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu USDFI je 389.37K, pričom celková zásoba je 389369.742469727. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 388.55K.
+0.01%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z DeFi Dollar na USDpohybovala na $ -0.000841307790551.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny DeFi Dollar na USD pohybovala na $ +0.0069042457.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny DeFi Dollar na USD pohybovala na $ -0.0004940513.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny DeFi Dollar na USD pohybovala na $ -0.0006435324655617.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ -0.000841307790551
|-0.08%
|30 dní
|$ +0.0069042457
|+0.69%
|60 dní
|$ -0.0004940513
|-0.04%
|90 dní
|$ -0.0006435324655617
|-0.06%
V roku 2040 by cena DeFi Dollar mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.
To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
