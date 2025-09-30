DeepOnion (ONION) tokenomika

DeepOnion (ONION) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o DeepOnion (ONION) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 18:57:50 (UTC+8)
DeepOnion (ONION) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DeepOnion (ONION) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 270.54K
$ 270.54K
Celková ponuka:
--
--
Počet coinov v obehu:
$ 20.08M
$ 20.08M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 0.00
$ 0.00
Historické maximum:
$ 20.2
$ 20.2
Historické minimum:
$ 0.00312193
$ 0.00312193
Aktuálna cena:
$ 0.01346962
$ 0.01346962

DeepOnion (ONION) informácie

"DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017.

Features delivered by the DeepOnion team:

DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)"

Oficiálna webová stránka:
https://deeponion.org

DeepOnion (ONION) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DeepOnion (ONION) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ONION tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ONION tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ONION tokenomiku, preskúmajte cenu ONION tokenu naživo!

