Aktuálna dnešná cena Decentral Mining Protocol je 0USD. Trhová kapitalizácia DMP je 15,060.29USD. Sledujte aktualizácie cien DMP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o DMP

DMP informácie o cene

Čo je DMP

DMP oficiálna webová stránka

DMP tokenomika

DMP predpoveď cien

Decentral Mining Protocol Logo

Decentral Mining Protocol Cena (DMP)

Nezaradené

1 DMP na USD aktuálnu cenu:

0.00%1D
USD
Decentral Mining Protocol (DMP) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:03:02 (UTC+8)

Dnešná cena Decentral Mining Protocol

Aktuálna dnešná cena Decentral Mining Protocol (DMP) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DMP na USD konverzný kurz je -- za DMP.

Decentral Mining Protocol sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 15,060.29, pričom počet coinov v obehu je 1.00B DMP. Počas posledných 24 hodín sa DMPobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00156132, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa DMP zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -16.45% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Decentral Mining Protocol (DMP) informácie o trhu

$ 15.06K
$ 15.06K$ 15.06K

$ 15.06K
$ 15.06K$ 15.06K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Decentral Mining Protocol je $ 15.06K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu DMP je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 15.06K.

História cien Decentral Mining Protocol v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00156132
$ 0.00156132$ 0.00156132

$ 0
$ 0$ 0

-16.45%

-16.45%

Decentral Mining Protocol (DMP) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Decentral Mining Protocol na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Decentral Mining Protocol na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Decentral Mining Protocol na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Decentral Mining Protocol na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-23.52%
60 dní$ 0-23.59%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Decentral Mining Protocol

Cenová predikcia Decentral Mining Protocol (DMP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DMP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Decentral Mining Protocol (DMP) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Decentral Mining Protocol mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je Decentral Mining Protocol (DMP)

Decentral Mining Protocol(DMP) is a decentralized mining infrastructure that empowers anyone with a GPU to mine Bitcoin collaboratively. By tokenizing GPU hashrate and distributing BTC rewards on-chain, DMP transforms mining into a community-first, real-world asset (RWA) experience.

Bitcoin, originally designed as a decentralized financial system, has ironically become increasingly centralized in its mining layer. Access to efficient mining hardware (ASICs), cheap electricity, and large-scale mining farms has led to an exclusionary ecosystem where regular users cannot meaningfully participate.

Meanwhile, there are hundreds of millions of underutilized GPUs globally—on gaming rigs, home desktops, and cloud servers. These devices are powerful enough to contribute to hash-based computational work when aggregated.

DMP is built to capture this idle GPU compute and convert it into Bitcoin mining power, while ensuring every contributor receives a share of the BTC rewards generated by the network.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Decentral Mining Protocol (DMP) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:03:02 (UTC+8)

Decentral Mining Protocol (DMP) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Decentral Mining Protocol

