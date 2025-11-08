BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Dawn je 0USD. Trhová kapitalizácia DAWN je 5,094.96USD. Sledujte aktualizácie cien DAWN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Dawn je 0USD. Trhová kapitalizácia DAWN je 5,094.96USD. Sledujte aktualizácie cien DAWN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o DAWN

DAWN informácie o cene

Čo je DAWN

DAWN biela kniha

DAWN oficiálna webová stránka

DAWN tokenomika

DAWN predpoveď cien

Dawn Logo

Dawn Cena (DAWN)

Nezaradené

1 DAWN na USD aktuálnu cenu:

--
----
0.00%1D
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
USD
Dawn (DAWN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:51:30 (UTC+8)

Dnešná cena Dawn

Aktuálna dnešná cena Dawn (DAWN) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DAWN na USD konverzný kurz je -- za DAWN.

Dawn sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5,094.96, pričom počet coinov v obehu je 970.77M DAWN. Počas posledných 24 hodín sa DAWNobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa DAWN zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -15.24% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Dawn (DAWN) informácie o trhu

$ 5.09K
$ 5.09K$ 5.09K

--
----

$ 5.25K
$ 5.25K$ 5.25K

970.77M
970.77M 970.77M

999,539,313.094893
999,539,313.094893 999,539,313.094893

Aktuálna trhová kapitalizácia Dawn je $ 5.09K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu DAWN je 970.77M, pričom celková zásoba je 999539313.094893. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.25K.

História cien Dawn v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15.24%

-15.24%

Dawn (DAWN) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Dawn na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Dawn na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Dawn na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Dawn na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-52.26%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Dawn

Cenová predikcia Dawn (DAWN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DAWN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Dawn (DAWN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Dawn mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Dawn v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DAWN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Dawn Cenové predikcie.

Čo je Dawn (DAWN)

Dawn is the first data-driven launchpad on Solana, built to transform the way meme coins and trend-based tokens are discovered, created, and deployed. Instead of being “just another launchpad,” Dawn is a real-time monitoring and intelligence platform that tracks thousands of data sources across the internet to identify emerging signals before they go viral.

At its core, Dawn is about solving one of the biggest challenges in the meme coin and trend-token space: narrative discovery. Most traders and creators are forced to react late, chasing memes that have already peaked. Dawn flips this dynamic by continuously scanning global news outlets, social media, viral publishers, and even niche signals like international zoos and video platforms to detect early signs of momentum. These signals are displayed in a Trello-style workspace, where users can prioritize, organize, and act on what matters most to them.

When a user spots a trend they want to act on, they can click Tokenize. Dawn’s built-in AI engine instantly generates a token name, ticker, and description — reducing the creative and technical friction of launch to just a few clicks. If a logo is required, Dawn provides a link to a relevant image from the source of the trend. From there, users can connect their Solana wallet and deploy directly to Pump.fun (with Meteora integration coming soon).

Once deployed, tokens are tracked in real time. Users can manage their own launches within their workspace and also access the Live Feed, which streams all Dawn-created tokens as they go live across the ecosystem. This makes Dawn not only a tool for creators, but also for traders who want to catch new opportunities faster.

The project is powered by $DAWN, the native Solana token that will fuel the platform. $DAWN is designed to scale the ecosystem, unlock advanced features, and reward early adopters. By aligning the growth of the platform with its community, Dawn ensures that the success of the ecosystem directly benefits its users.

In short, Dawn is about turning moments into markets. By combining real-time data, AI-powered token creation, and seamless Solana deployment, Dawn is building the infrastructure layer that makes meme markets smarter, faster, and more accessible.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Dawn

Akú hodnotu bude mať 1 Dawn v roku 2030?
Ak by hodnota Dawn rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Dawn podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:51:30 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Dawn

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.