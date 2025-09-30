Databot (DATA) tokenomika
Databot (DATA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Databot (DATA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Databot (DATA) informácie
What is the project about?
Data Bot introduces a comprehensive suite of web3 tools, including telegram bots, delivering real-time signals and insights across the crypto market. By aggregating numerous data sources and employing AI, Data Bot delivers traders a unique perspective for their investment decisions
What makes your project unique?
We've built our foundation on robust technology that seamlessly pulls data from various sources. What makes us unique is our innovative approach, which blends social and on-chain data analysis with AI. This means we're automating and streamlining the research process for discovering promising new projects and identifying new early narratives.
History of your project.
Over the past few months, we have been diligently developing an analytics platform. We entered a stealth launch phase 15 days ago, and just recently, 2 days ago, we unveiled our inaugural premium features through Telegram bots
What’s next for your project?
We are dedicated to advancing our analytics and enriching the user experience. Currently, we're diligently working on a Dapp that is scheduled for launch in Q4 2023. This upcoming development underscores our commitment to continuous growth and innovation.
What can your token be used for?
$DATA token is the subscription token used to access the premium telegram bots and future dApp features.
Databot (DATA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Databot (DATA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DATA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DATA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DATA tokenomiku, preskúmajte cenu DATA tokenu naživo!
DATA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam DATA asi smeruje? Naša DATA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
